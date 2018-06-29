В Нижнем Тагиле в отношении директора УК возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты

09:09 | 2.07.2018

news-factor.ru

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании ООО «ВостокЗападТ». По версии следствия, в период с мая 2015 года по апрель 2016 года он не выплачивал заработную плату 21 сотруднику. Задолженность превысила 750 тысяч рублей.



«Генеральный директор ООО «ВостокЗападТ», имея достаточные оборотные денежные средства для выплаты заработной платы, поступившие в кассу и на расчетные счета предприятия от различных контрагентов, распоряжался имеющимися у ООО «ВостокЗападТ» денежными средствами в своих личных интересах и в интересах руководимой им организации», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.



Сейчас уголовное дело передано в суд, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.