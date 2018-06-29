С 1 июля тарифы ЖКХ в Свердловской области выросли на 7 %

Сегодня, 1 июля, в России вступают в силу новые тарифы на услуги ЖКХ. Как ранеев Федеральной антимонопольной службе (ФАС), в среднем по стране стоимость коммунальных услуг увеличится не более чем на 4 %. На сайте ведомства размещен, который перенаправит вас на региональные калькуляторы коммунальных платежей и позволит произвести примерный расчет платы за ЖКХ именно в вашем регионе.При этом в разных регионах страны рост тарифов будет разным. Так, например, в лидерах роста платы за услуги ЖКХ окажутся Санкт-Петербург и Якутия. Где, по словам исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ-Контроль») Светланы Разворотневой в интервью «Российской газете», плата вырастет на 6 %. «Также в лидерах Башкортостан, Кемеровская область, Нижегородская, Кировская», — добавила она. При этом стоит отметить, что наименьший рост тарифов будет в республиках Северного Кавказа.Отметив среди регионов, где тарифы вырастут в большей степени, Санкт-Петербург и Якутию, руководитель общественного центра забыла указать Свердловскую область, где тарифы вырастут на 7 %, в отличие от того же Санкт-Петербурга. Или, например, от Москвы и Подмосковья, где с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут на 3,3–3,8 % «в зависимости от оснащения квартиры газовой или электрической плитой». Кроме того, в конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому с 1 июля 2018 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги для горожан не могут повышаться более чем на 5,5 %.В конце того же 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ № 589-УГ от 20.11.2017, согласно которому рост тарифов на услуги ЖКХ в Свердловской области с 1 июля 2018 года составит 7 %. Ознакомиться с документом можно