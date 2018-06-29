Администрация Екатеринбурга постановила снести самовольно построенные автосервис и кафе

В Чкаловском районе Екатеринбурга здания автосервиса и кафе признаны самовольными постройками. Постановление об этом опубликовано на портале Екатеринбурга.Речь идет об автосервисе на пересечении улиц Щербакова и Павлодарской и кафе на улице Симферопольской. Ответственность за снос этих построек возложена на администрацию Чкаловского района. Помощь в обеспечении правопорядка при сносе осуществит УМВД по Екатеринбургу.