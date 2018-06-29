Красная луна опустилась на БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге

Зависшую над БЦ «Высоцкий», красную луну, некоторые горожане сравнили даже с Оком Саурона из «Властелина колец».

Луну во всей красе сфотографировал Станислав Бессонов для издания «Вечерний Екатеринбург».

Прошедшей ночью жители Екатеринбурга наблюдали над городом красную луну. А некоторые не просто наблюдали, а вооружившись камерами своих «гаджетов» делали фотографии и видео на память. Читатели E1.ru с порталом несколькими фотографиями и видео необычного природного явления.Причин, появления красной луны, на самом деле, несколько. Самая распространённая — близость космического тела к горизонту. Поэтому краснее всего луна бывает сразу после своего восхода ночью, или перед заходом утром.Фото и видео: Читатели E1.ru