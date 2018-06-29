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13:49 | 1.07.2018

В Екатеринбурге пять дней будет работать школа по правам человека

Завтра, 2 июля, в Екатеринбурге откроет свои двери летняя школа по правам человека. Мероприятие, организованное Уральским государственным юридическим университетом, пройдёт на площадке правительства Свердловской области и продлится пять дней, с 2 июля по 6 июля.

«В качестве лекторов на занятиях выступят ведущие специалисты из Консорциума российских университетов и университетов Европейского межуниверситетского центра по правам человека и демократизации, вузов стран СНГ, представители международных и государственных органов по правам человека и гражданского общества», – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Организаторы ожидают, что летнюю школу по правам человека посетят более 220 человек.

© «Вечерние Ведомости»

 


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