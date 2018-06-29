Завтра, 2 июля, на месяц закроют вестибюль № 2, «ДК Лаврова», станции метро «Уралмаш»

13:22 | 1.07.2018

Фото: ural-n.ru

Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Метрополитен», на станции метро «Уралмаш» по техническим причинам на месяц закрывается вестибюль №2, расположенный со стороны Уральского центра народного искусства «ДК Лаврова». В период с 06:00 2 июля до 06:00 1 августа текущего года, вестибюль будет закрыт для входа (выхода) и обслуживания пассажиров.



Вестибюль №1 станции «Уралмаш» будет работать в штатном режиме, говорится в сообщении.



Руководство метрополитена приносит извинения жителям и гостям города за доставленные неудобства и просит быть внимательнее при планировании поездок.