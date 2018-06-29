Престольный праздник встречают верующие в Боголюбской женской обители в селе Сарсы

12:55 | 1.07.2018

Фото: Пресс-служба Екатеринбургской епархии



Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Богослужение началось в 9:00, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



После богослужения прошёл праздничный крестный ход на святой источник в честь Боголюбской иконы Божией Матери, там был совершен молебен. После чего паломники смогли окунуться в воды святого источника.



Как отмечают в епархии, божественные литургии в день празднования Боголюбской иконы Божией Матери здесь возобновились с 1 июля 2008 года и совершаются ежегодно. До этого, в монастыре, основанном в 1896 году по благословению святителя Феофана Затворника Вышенского архимандритом Зосимой (Рашиным), долгие годы действовали приют для девочек, церковно-приходская школа и богадельня, а в 20-е годы прошлого столетия монастырь был уничтожен.