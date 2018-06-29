В свердловской колонии получили специальности разного профиля 125 человек

12:34 | 1.07.2018

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Вчера, 30 июня, состоялось праздничное мероприятие, своеобразный «выпускной вечер», посвящённое окончанию обучения осужденных в Краснотурьинском профессиональном образовательном учреждении № 247, действующем при исправительной колонии № 16, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.



Накануне праздничного мероприятия завершились квалификационные экзамены и защита выпускных квалификационных работ. По итогам учебного года образовательное учреждение подготовило 125 человек получивших специальности – закройщиков, швей, поваров, пекарей и мастеров отделочных строительных работ.



Все профессии, которые получают осужденные в учебном заведении, востребованы как на производствах расположенных в исправительных учреждениях ФСИН, так и на рынке труда Свердловской области, и не только, где окажутся осужденные после освобождения.