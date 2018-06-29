Вчера во дворе дома в Екатеринбурге лежало тело мертвого мужчины

12:01 | 1.07.2018

ВКонтакте / "Типичный Екатеринбург"

В Екатеринбурге во дворе дома на Краснофлотцев, 39 вчера вечером было обнаружено тело человека. По словам очевидцев, мужчину убили во время драки.



Как сообщили СМИ очевидцы происшествия, мужчину избивали сразу несколько человек. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.



На месте инцидента работали сотрудники полиции. На время оперативных действий правоохранительные органы перекрыли Балаклавский переулок для проезда.



Более подробная информация пока неизвестно. Следственный комитет ситуацию также не прокомментировал.