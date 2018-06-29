Новости дня
12:01 | 1.07.2018
ВКонтакте / "Типичный Екатеринбург"
Вчера во дворе дома в Екатеринбурге лежало тело мертвого мужчины
Как сообщили СМИ очевидцы происшествия, мужчину избивали сразу несколько человек. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
На месте инцидента работали сотрудники полиции. На время оперативных действий правоохранительные органы перекрыли Балаклавский переулок для проезда.
Более подробная информация пока неизвестно. Следственный комитет ситуацию также не прокомментировал.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:15 | 1.07.2018
Пермским перевозчикам представили проект новой транспортной модели
15:11 | 1.07.2018
В Перми усилят меры воздействия на управляющие компании-должники
15:09 | 1.07.2018
В июне в Перми составлено 306 административных протоколов за нарушения правил благоустройства
14:42 | 1.07.2018
Администрация Екатеринбурга постановила снести самовольно построенные автосервис и кафе
14:27 | 1.07.2018
Красная луна опустилась на БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге
13:49 | 1.07.2018
В Екатеринбурге пять дней будет работать школа по правам человека
13:22 | 1.07.2018
Завтра, 2 июля, на месяц закроют вестибюль № 2, «ДК Лаврова», станции метро «Уралмаш»
12:01 | 1.07.2018
Вчера во дворе дома в Екатеринбурге лежало тело мертвого мужчины
11:47 | 1.07.2018
Начало июля порадует теплом жителей Екатеринбурга
11:20 | 1.07.2018
Вчера вечером в Екатеринбурге горел мебельный цех
11:03 | 1.07.2018
На Эльмаше грузовая ГАЗель совершила таран на перекрёстке
20:38 | 30.06.2018
Дизайнер из Екатеринбурга устроила скандал на шоу «Давай поженимся»
20:08 | 30.06.2018
Она возвысилась над руинами: недостроенная телебашня появилась в постапокалиптическом Екатеринбурге в онлайн-игре Crossout
19:40 | 30.06.2018
На выступлении в Екатеринбурге Noize MC устроил неожиданный перформанс, спев песню «Мы все умрём» из разбитого окна трамвая
19:14 | 30.06.2018
В Екатеринбурге появится улица в честь заслуженного учителя
16:46 | 30.06.2018
В Кировграде на пруду утонул молодой человек
13:43 | 30.06.2018
Жители Екатеринбурга одобрили проект строительства ледовой арены на месте разрушенной телебашни
13:40 | 30.06.2018
Иномарка снесла киоск с мороженым в Нижнем Тагиле
13:08 | 30.06.2018
В Екатеринбурге появится бульвар имени Евгения Боткина, который был расстрелян вместе с царской семьёй
13:01 | 30.06.2018
Суд не стал арестовывать экс-полицейского, в пьяном виде протаранившего группу молодёжи в Полевском
12:48 | 30.06.2018
В Екатеринбурге из-за ошалевших меломанов на Ural Music Night стихийно перекрыли проспект Ленина
11:41 | 30.06.2018
В Екатеринбурге в фан-зоне для футбольных болельщиков выступит уральская группа «Курара»
11:17 | 30.06.2018
В Екатеринбурге яму на дороге залечили лопухом
11:12 | 30.06.2018
В Екатеринбурге в ДТП пострадали ребёнок и женщина
11:04 | 30.06.2018
Сборная Пермского края стала победителем I смены оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец»
10:47 | 30.06.2018
В аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку на одном двигателе самолёт «Уральских авиалиний»
23:49 | 29.06.2018
Уголовное дело бывшего высокопоставленного борца с коррупцией будет рассматривать судья по делу экс-министра Александра Сидоренко
22:00 | 29.06.2018
«Единая Россия»: количество работающих и пенсионеров в Прикамье практически сравнялось
19:52 | 29.06.2018
В Свердловской области водитель рейсового автобуса умер за рулем
19:12 | 29.06.2018
Ural Music Night стартовала в Кольцово без Эмира Кустурицы
18:49 | 29.06.2018
Более 10 тысяч пермяков наполнят парк им. Горького в Перми радужными мыльными пузырями
18:41 | 29.06.2018
Свердловский суд снова не отдал колледжи РПЦ
18:40 | 29.06.2018
Гостям из Ижевска представили промежуточные итоги по реализации федерального проекта «Единая страна — доступная среда» в Пермском крае
18:38 | 29.06.2018
«Атомстройкомплекс» уличили в строительстве высотки без разрешения
18:24 | 29.06.2018
Предложения «Единой России» по улучшению пенсионной системы обсудят в правительстве
17:52 | 29.06.2018
В Кургане новый участок улицы Бурова-Петрова построят к концу сентября
17:46 | 29.06.2018
Топ-менеджеру МУП «Алапаевский горводоканал» светит срок за присвоение денег предприятия
17:37 | 29.06.2018
Администрация Екатеринбурга подсчитала объем выпитого иностранцами
17:30 | 29.06.2018
Юрий Уткин: «Организация проектной работы в Пермском крае — одна из лучших в стране»
17:05 | 29.06.2018
Состоялась рабочая встреча Николая Цуканова с Игорем Холманских
16:43 | 29.06.2018
В Перми начался дополнительный этап комплектования детских садов
16:31 | 29.06.2018
Роспотребнадзор Зауралья дал жителям региона советы по выбору качественного и полезного мороженого