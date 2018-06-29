Начало июля порадует теплом жителей Екатеринбурга

11:47 | 1.07.2018

vedomosti-ua.com

Согласно информации Уральского Гидрометцентра, начало июля в Свердловской области будет жарким. Жара может немного спасть только во второй половине предстоящей недели.



Так, например, сегодня днем в Екатеринбурге ожидается +27 - +29 градусов без осадков. В понедельник и вторник днем будет еще жарче - воздух прогреется до +29 - +31 градуса.



Пик жары настанет в среду, 4 июля, когда воздух прогреется до +32 градусов. Правда, во второй половине дня станет чуть прохладнее. Возможны дожди и грозы.