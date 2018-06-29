Вчера вечером в Екатеринбурге горел мебельный цех

11:20 | 1.07.2018

В Екатеринбурге в районе Вторчермет вчера около 22:00 случился пожар в доме на ул. Окружной, где располагается группа компаний «АСМ-Мебель». По информации СМИ, очаг возгорания был сосредоточен в цехе, где делают перетяжку мягкой мебели.



Сообщается, что из горящего здания были эвакуированы девять человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.