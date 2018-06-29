Дизайнер из Екатеринбурга устроила скандал на шоу «Давай поженимся»

20:38 | 30.06.2018

Дизайнер из Екатеринбурга 31-летняя Ольга Городецкая устроила скандал в студии программы «Давай поженимся» на Первом канале. Художник, дизайнер одежды и управляющая рестораном пришла на передачу, чтобы затмить 34-летнего владельца инвестиционной компании Дмитрия из США.



В ходе программы выяснилось, что Городецкая увидела в подругах жениха его бывших пассий и начала скандалить с ними, попутно осуждая бизнесмена. «Когда ты мужик, тебе бывшие тёлки не нужны», — сказала дизайнер в эфире федерального канала.



В итоге передача закончилась ничем. Предприниматель не выбрал ни одну из участниц. По словам Ольги, в ближайшее время она может вновь принять участие в шоу.



Фото: аккаунт Ольги Городецкой в соцсетях