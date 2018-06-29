Она возвысилась над руинами: недостроенная телебашня появилась в постапокалиптическом Екатеринбурге в онлайн-игре Crossout

20:08 | 30.06.2018

Разрушенный до основания Екатеринбург с возвышающейся над руинами недостроенной телебашней появился в онлайн-игре Crossout про постапокалиптический мир. Панорамой разрушенного Екатеринбурга занимались разработчики из уральской команды Targem Games. Ролик с видеорядом их новой карты на днях был опубликован на YouTube.



По факту недостроенную телебашню снесли ещё в марте этого года, но создатели игры намеренно включили её в разрушенный город для того, чтобы увековечить этот архитектурный объект, ведь он являлся самым узнаваемым символом Екатеринбурга.



Помимо недостроенной телебашни в разрушенном городе всё же сохранились некоторые объекты, которые, по мнению создателей игры, являются знаковыми и узнаваемыми местами. Так, кроме башни на панораме игры теперь можно увидеть бизнес-центр «Саммит», небоскребы «Высоцкий» и «Исеть», вросший почти до купола в землю цирк, бывшую набережную Исети (сама река, судя по картинке, пересохла).



Игра Crossout — бесплатная. Она доступна на персональных компьютерах, игровых приставках Xbox, PlayStation. Фактически это аркадные бои между автомобилями, которые можно почти бесконечно улучшать и модернизировать.



Фото: скриншот игры