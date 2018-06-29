На выступлении в Екатеринбурге Noize MC устроил неожиданный перформанс, спев песню «Мы все умрём» из разбитого окна трамвая

19:40 | 30.06.2018

Типичный Екатеринбург/https://vk.com/te_ekb

Вчера в рамках фестиваля Ural Music Night состоялось выступление российского рэпера Noize MC, которое волей случая переросло в самый настоящий перформанс. Автор хита «Устрой дестрой» спел песню «Мы все умрём» из разбитого окна экскурсионного трамвая UMN.



Отмечается, что небольшое выступление прошло не в рамках площадки «Тёрка», где изначально выступал артист, а на просторах уральской столицы. Во время исполнения песни рэпер держал камеру телефона включённой, так что мы вполне можем предположить, что снятые в Екатеринбурге кадры станут частью его нового клипа.



Добавим, что во время выступления «Нойза» на площадке «Тёрка», которая находится на пересечении улиц Малышева и 8 Марта, юные фанаты рэпера устроили, согласно «гимну», настоящий дестрой. Молодёжь взгромоздилась на крышу здания Музея истории, чем нарушила общественный порядок и напугала организаторов фестиваля и полицию. Концерт рэпера был остановлен до тех пор, пока крышу культурного учреждения не очистили от беспредельщиков.