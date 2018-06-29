В Екатеринбурге появится улица в честь заслуженного учителя

19:14 | 30.06.2018

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В екатеринбургском посёлке Шабровском в Чкаловском районе появится улица в честь Галины Зининой — заслуженной учительницы этого посёлка с 40-летним стажем работы. Соответствующее постановление подписал сегодня глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.



Как сообщает пресс-служба городской мэрии, именем Галины Зининой названа улица с доселе условным наименованием «Жилая 3».



Отметим, что Галина Зинина с 1976 по 1990 год возглавляла школу № 137 в Шабровском, в которой организовала туристическо-краеведческое направление, удачно совместив его с педагогической и учебной деятельностью. Также она была депутатом поселкового совета и работала в комиссии по народному образованию.