Евгений Куйвашев: «Организаторы «Ночи музыки» — молодцы. Екатеринбург, ты супер!»

Фестиваль «Уральская ночь музыки», прошедший в Екатеринбурге в ночь 29 на 30 июня и собравший на нескольких десятках площадок порядка 2 тысяч творческих коллективов, собрал не только музыкантов. Судя по тому, что происходило на центральных улицах столицы Урала ночью, послушать музыку, звучавшую на площадках фестиваля, пришло и приехало несколько десятков тысяч человек, как жителей, так и гостей города.И хотя официальной информации о том, сколько зрителей собрал фестиваль, пока нет, то, что можно увидеть на фотографиях и видео, опубликованных СМИ, — впечатляет.Массовость и востребованность фестиваля отметил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Смотрю фотографии с грандиозной «Ночи музыки», которая прошла в Екатеринбурге, и жалею, что не смог побывать на мероприятии в этом году. За несколько лет у нас на глазах родился замечательный музыкальный фестиваль, появилась новая традиция: одну летнюю ночь весь город наслаждается отличной музыкой! Самой разной: от классики до хип-хопа, от техно до шансона. С балкона оперного театра поют арии. В трамваях читают рэп. Весь центр города превращается в одну большую концертную площадку», — написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.По мнению губернатора, бренд «Уральская ночь музыки» обязательно должен развиваться, ведь он уже стал одной из визитных карточек Екатеринбурга, Свердловской области и всего Урала.«Думаю, для власти здесь самая правильная позиция — не мешать, а где попросят — оказать возможную поддержку. Конечно, в следующем году нужно будет заранее подумать о мерах безопасности, но сделать это надо осторожно, чтобы не нарушить уникальный свободный дух фестиваля. Организаторы «Ночи музыки» — молодцы. Екатеринбург, ты супер!» — эмоционально резюмировал Евгений Куйвашев.В материале использованы фото veved.ru, E1.ru, eburg.mk.ru, oblgazeta.ru