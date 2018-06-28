Жители Екатеринбурга одобрили проект строительства ледовой арены на месте разрушенной телебашни

13:43 | 30.06.2018

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Вчера в Екатеринбурге состоялись публичные слушания по вопросу строительства на месте снесённой телебашни ледовой арены на 15 тысяч человек. Жителям было предложено выступить за или против строительства спортивного комплекса.



Сообщается, что слушания продлились два с половиной часа и, несмотря на большое количество выступавших против проекта, завершились согласованием. Так, за предложенный проект выступили 255 человек, а против — 107 человек. Даже воздержавшиеся от голосования горожане не спасли бы ситуацию, поэтому ледовую арену в квартале Куйбышева — Розы Люксембург — 8 Марта — Декабристов всё же будут строить.



В июне УГМК презентовала на градсовете при губернаторе Свердловской области три проекта будущей ледовой арены. Власти региона намерены согласовать строительство объекта уже в этом году.



Напомним, идея строительства ледовой арены УГМК для хоккейного клуба «Автомобилист» вызвала большой общественный резонанс, потому что спортивный комплекс должен появиться на месте почти памятника архитектуры — недостроенной телебашни, которую власти Екатеринбурга взорвали этой весной. За несколько дней до сноса у подножия башни были организованы акции протеста, а за сутки — бойкот на вершине недостроя, который к тому моменту уже был наполнен взрывчаткой.