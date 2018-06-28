В Екатеринбурге появится бульвар имени Евгения Боткина, который был расстрелян вместе с царской семьёй

13:08 | 30.06.2018

foma.ru

В Екатеринбурге в микрорайоне Академический появится бульвар имени Евгения Боткина, которого сослали в Екатеринбург вместе с семьёй Николая II и там же расстреляли. Отмечается, что за присвоение улице имени императорского врача выступили неравнодушные жители района.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, 28 июня состоялось заседание по наименованию топонимических объектов. Именно тогда городская администрация рассмотрела заявление горожан о просьбе дать бульвару имя Боткина.



«Мы, жители Академического района, выступаем за присвоение наименования бульвару, который в ближайшем будущем соединит улицу Амундсена с медицинским кластером, расположенным в одном из кварталов района Академический, в честь русского врача — святого Русской православной церкви Евгения Боткина», — отмечается в заявлении горожан. В итоге комиссия приняла положительное решение.



Отметим, что Евгения Боткина канонизировали в 2016 году, а совсем недавно патриарх Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заложил первый камень на месте, где построят храм в его честь. Эта церковь также будет расположена в Академическом.



Напомним, врач Евгений Боткин по собственному желанию отправился в ссылку в Тобольск вместе с членами царской семьи, а позже погиб с ними в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.