Суд не стал арестовывать экс-полицейского, в пьяном виде протаранившего группу молодёжи в Полевском

Городской суд Полевского отказался арестовывать бывшего сотрудника полиции Дмитрия Курницкого, который, будучи пьяным, за рулем Toyota Land Cruiser протаранил толпу.Об этом вчера сообщил телеканал. В СУ СКР по Свердловской области телеканалу сообщили, что суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте водителя внедорожника, который протаранил толпу в Полевском.«Следователи намерены в ближайшее время повторно обратиться в суд с этим же ходатайством об аресте фигуранта, представив дополнительные материалы», — сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Александр Шульга журналистам.Напомним, 24 июня мужчина, находясь за рулём своего внедорожника Toyota Land Cruiser, въехал в группу людей численностью около 40 человек, отмечавших День молодежи, не снижая скорости. По словам очевидцев, водитель был агрессивно настроен к компании молодежи, которая стояла около входа в кафе. Первым сообщил об этом и выложил на своей странице видео с камер наблюдения городской сайт Полевского bazhopol.ru.Водитель высказывал угрозы задавить их, если они не разойдутся. После этого, вспоминают свидетели инцидента, он намеренно наехал на людей. В результате наезда автомобиля несколько человек получили травмы.Позже было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 105 УК РФ (покушение на убийство).Как отмечалось в сообщении пресс-службы СК России по Свердловской области, поводом для возбуждения уголовного дела именно по этой статье УК РФ послужила публикация в одном из СМИ о том, что наезду предшествовал конфликт между водителем джипа и группой молодых людей, во время которого водитель джипа угрожал оппонентам убийством, после чего и совершил наезд.Ещё позже, уже после возбуждения уголовного дела, стало известно, что 48-летний водитель Toyota Land Cruiser, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на людей, оказался экс-полицейским Дмитрием Курницким. Об этом сообщил официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.Курницкий служил в Екатеринбурге в должности постового. В 2014 году он был уволен из органов по отрицательным мотивам — из-за пьянства. В 2016 году Курницкий был дважды задержан пьяным за рулем, лишен водительских прав, в отношении него было возбуждено уголовное дело.В ближайшее время следователи СКР, собрав дополнительные материалы в отношении Курницкого, повторно обратятся в суд с ходатайством об аресте экс-полицейского.