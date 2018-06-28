В Екатеринбурге из-за ошалевших меломанов на Ural Music Night стихийно перекрыли проспект Ленина

Вчера ночью в Екатеринбурге из-за толпы меломанов, заполонившей все центральные улицы города, произошёл настоящий автомобильный коллапс. Силовикам пришлось экстренно перекрыть проспект Ленина на отрезке от улицы Карла Либкнехта до 8 Марта. Произошло это в районе полуночи, когда на сцене у Главпочтамта выступал Эмир Кустурица.За считаные минуты страждущие увидеть сербского режиссёра с его No Smoking Orchestra перегородили собой сначала одну дорожную полосу по улице Ленина, по которой в тот момент в сторону площади 1905 года двигался автобус с пассажирами. Водителю общественного транспорта пришлось перестраиваться в другой ряд, чтобы не задавить меломанов. Но спустя буквально 5 минут пешеходы закрыли собой ещё несколько рядов таким образом, что ни автомобилисты, ни общественный транспорт не смогли проехать вперёд. Им пришлось повернуть на улицу Пушкина и объехать столпотворение по Малышева.Именно в тот момент сотрудники ГИБДД поняли, что справиться с неконтролируемой толпой не получится, поэтому в считаные минуты они просто перекрыли весь проспект Ленина от Музкомедии до площади 1905 года. Отметим, что, даже несмотря на оперативное перекрытие дороги, случайных наездов автомобилей на пешеходов не удалось избежать. Серьёзных повреждений никто не получил.Что вообще происходило в эту ночь и что сказал по поводу фестиваля Ural Music Night губернатор Свердловской области, смотреть (фото) и читать