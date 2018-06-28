Мнение эксперта: после ЧМ-2018 Екатеринбург станет более узнаваемым городом

12:21 | 30.06.2018

hotel-senator.ru

По завершении всех четырёх матчей в рамках чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге эксперты начинают подводить итоги о том, какое впечатление на иностранных болельщиков произвела уральская столица. Вердикт положительный: иностранцев порадовали низкие цены на чай и кофе, англоговорящие екатеринбуржцы и гостеприимная атмосфера.



Первые итоги начал подводить «Клуб отельеров». По словам директора некоммерческого партнёрства Людмилы Михайловой, иностранцы ожидали, что на Урале живут угрюмые люди, которые не говорят на английском языке, но оказалось совсем не так. Англоговорящие гости города были польщены тем, что уральцы понимают их речь и могут спокойно заводить диалог на главном международном языке.



К тому же иностранцы были приятно удивлены низкими ценами на кофе и чай. «Гости подмечали, что у нас очень недорого стоит кофе: меньше доллара — это очень круто. Чай же стоит ещё дешевле. В результате выпили весь кофе», — рассказала Людмила Михайлова. Она добавила, что на 100 % гостиницы были загружены только в дни проведения футбольных матчей. Тогда цены на номера были в два-три раза выше обычного. Но, несмотря на это, в «Клубе отельеров» уверены, что благодаря ЧМ-2018 Екатеринбург стал более узнаваемым и понятным на мировом уровне.



Отметим, подсчёты прибыли отелей станут известны не ранее июля.