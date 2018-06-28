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11:41 | 30.06.2018

timecodefest.ru

В Екатеринбурге в фан-зоне для футбольных болельщиков выступит уральская группа «Курара»

В эти выходные екатеринбургская фан-зона в ЦПКиО им. Маяковского снова порадует футбольных фанатов развлекательными мероприятиями. Так, в субботу для гостей фан-зоны выступят электронный дуэт ElectroGorilla & G Polar, Одри, Patric Cash, EK-PLAYAZ и «Ансамбль уральской грусти» в рамках стартующего фестиваля Rock Weekend. А в воскресенье уральцев и гостей города порадует выступление известной екатеринбургской группы «Курара», которая недавно выступала на открытии «Кинотавра» в Сочи.

Вместе с «Курарой» в воскресенье выступят группы «Железный озон», «Другой оркестр», «Zola», «Там тепло» и Snowbox.

Отметим, что выступления российских и зарубежных артистов в субботу и воскресенье приурочены к 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Вход в фан-зону в парке Маяковского свободный, но если туда придёт слишком много болельщиков, то в целях безопасности сотрудники ОМОН могут перестать пускать внутрь.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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