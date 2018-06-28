Новости дня
11:41 | 30.06.2018
timecodefest.ru
В Екатеринбурге в фан-зоне для футбольных болельщиков выступит уральская группа «Курара»
Вместе с «Курарой» в воскресенье выступят группы «Железный озон», «Другой оркестр», «Zola», «Там тепло» и Snowbox.
Отметим, что выступления российских и зарубежных артистов в субботу и воскресенье приурочены к 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Вход в фан-зону в парке Маяковского свободный, но если туда придёт слишком много болельщиков, то в целях безопасности сотрудники ОМОН могут перестать пускать внутрь.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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