В Екатеринбурге яму на дороге залечили лопухом

11:17 | 30.06.2018

В Екатеринбурге в районе Заречный рядом с улицей Готвальда яму на дороге залечили лопухом. Фото нового способа ремонта дорог, сделанное очевидцами, появилось в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».



На фотографии видно, что в имеющуюся на тротуаре дыру сначала уложили лопухи, а затем засыпали асфальтом в целях маскировки. Данное нарушение заметил координатор проекта «РосЯма-Екатеринбург» Алексей Беззуб.



В настоящее время пост, иллюстрирующий халатность дорожных работников, пополняется новыми комментариями. Пользователи социальных сетей шутят, что технология ремонта не соответствует государственному стандарту: «По ГОСТу подорожник надо», — написал пользователь Иван Черкасов.



Фото: Алексей Беззуб/РосЯма-Екатеринбург