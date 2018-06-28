В аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку на одном двигателе самолёт «Уральских авиалиний»

Пожарные машины, встречающие самолёт

В ожидании замены самолёта дети весело проводили время в детской игровой комнате аэропорта Кольцово

Как сообщили пассажиры рейса U6 77 Екатеринбург — Симферополь, сегодня, 30 июня, утром, в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, практически сразу после взлёта, из-за выхода из строя одного из двигателей совершил аварийную посадку самолёт рейса U6 77 «Уральских авиалиний», совершавший перелёт из Екатеринбурга в Симферополь.О вышедшем из строя двигателе пассажирам сообщили члены экипажа ещё во время нахождения самолёта в воздухе.На взлётной полосе аэропорта самолёт ждали спасательные службы и машины скорой помощи. К счастью для пассажиров и экипажа самолёта, они не потребовались, посадка на одном двигателе прошла успешно.После выхода из самолёта пассажирам объявили о не желавших закрываться шасси. Что произошло с самолётом на самом деле, предстоит разбираться техническим службам.Как рассказывают пассажиры рейса, при посадке самолёт сильно «раскачивало и болтало».Но, что бы ни случилось с самолётом, пассажиры рейса выражают благодарность экипажу, сумевшему посадить самолёт при возникновении аварийной ситуации.Известно, что на борту самолета, летевшего в Симферополь, находились 4 члена экипажа и 134 пассажира, в том числе 27 детей.