Уголовное дело бывшего высокопоставленного борца с коррупцией будет рассматривать судья по делу экс-министра Александра Сидоренко

23:49 | 29.06.2018

Уголовное дело экс-начальника Верх-Исетского отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Игоря Гайдакевича-Соколюка, который обвиняется в получении взятки в значительном размере и покушении на мошенничество в крупном размере, будет рассматривать судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Виталий Андросов. Сегодня, 29 июня, состоялось предварительное заседание по делу.



Ранее Виталий Андросов рассматривал уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко, который обвинялся в незаконном участии в предпринимательской деятельности (дело прекращено за истечением срока давности уголовного преследования). Он же отправил под домашний арест бывшего главу администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко, а 2011 году санкционировал арест на два месяца заместителя главы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева.



Напомним, что Игорь Гайдакевич-Соколюк был задержан 8 ноября 2017 года оперативниками управления «М» УФСБ России по Свердловской области.



По данным следствия, осенью 2017 года обвиняемый получил от одного предпринимателя взятку в размере 100 тысяч рублей за принятие входящих в его компетенцию мер по материалу проверки, находившемуся в производстве подчинённых ему сотрудников. Кроме того, в ноябре 2017 года обвиняемый покушался на получение обманным путём 500 тысяч рублей якобы за принятие мер по прекращению уголовного дела, которое находилось в производстве иного правоохранительного органа, в связи с чем какого-либо влияния на принятие решения обвиняемый оказать не мог.



В изобличении злоумышленника принимали участие также сотрудники подразделения собственной безопасности областного главка полиции. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.



Напомним, что до того, как возглавить Верх-Исетское отделение ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу, Игорь Гайдакевич-Соколюк являлся начальником отделения по выявлению преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса, недропользования и ЖКХ городского УМВД. Из кругов, близких к задержанному, известно, что Игорь Гайдакевич-Соколюк в юношестве успешно занимался кикбоксингом, являлся воспитанником клуба «Локомотив». В конце ноября 2017 года по инициативе прокуратуры в связи с утратой доверия он был уволен из органов внутренних дел.