В Свердловской области водитель рейсового автобуса умер за рулем

19:52 | 29.06.2018

riakchr.ru

В районе поселка Кедровка 27 июня водитель рейсового автобуса, направляющегося из Березовского в поселок Октябрьский, умер за рулем. Пассажиры автобуса не пострадали, так как водитель успел съехать в кювет.



Как сообщил СМИ официальный представитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, криминальной составляющей в случившемся нет. Предположительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.



В настоящий момент проверкой инцидента занимается следственный отдел по городу Березовскому.