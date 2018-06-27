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19:12 | 29.06.2018
Ural Music Night стартовала в Кольцово без Эмира Кустурицы
К счастью, остальные хедлайнеры фестиваля в Екатеринбург уже прибыли. Правда, имя «тайного» хедлайнера «Ночи музыки», которого обещали объявить сегодня, называть не пришлось. Этим хедлайнером должна была быть молодая артистка, выступающая под псевдонимом Монеточка, однако на фестивале Ural Music Night она присутствовать не будет.
«Взамен» Кустурицы на встрече присутствовали лидер рок-группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин, который стал экскурсоводом по акватории городского пруда для иногородних журналистов, прибывших на «Ночь музыки», и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. К слову, последнего Горенбург назвал талисманом фестиваля, так как в прошлом году Губерниев на протяжении пяти часов комментировал прямую трансляцию «Ночи музыки — 2017». В этом году комментатору предстоит вновь продержаться несколько часов. «Для меня честь присутствовать на фестивале Ural Music Night во второй раз», — отметил Губерниев.
Также Дмитрий Губерниев озвучил еще одну свою миссию в Екатеринбурге — ревизорскую. По его словам, в прошлом году ступеньки на набережной реки Исеть были просто непригодными. Сегодня Губерниев пообещал проверить, изменилось ли что-то с прошлого года. Кстати, для гостей фестиваля Губерниев также представит песню в собственном исполнении. По словам комментатора, сама песня — про Москву, но для фестиваля она была немного переделана под Екатеринбург. «"Уральская ночь музыки" — уникальный фестиваль, аналогов которому нет нигде. В Москве об этом фестивале знают и хотят запустить нечто подобное», — поделился Губерниев.
В «Ночь музыки» будет вестись прямая трансляция с нескольких крупных площадок, среди которых — площадка Театра оперы и балета, ККТ «Космос», Екатеринбургского театра кукол и филармонии. Есть и несколько новых площадок — например, на площади 1905 года и возле Уральского федерального университета.
Напомним, «Уральская ночь музыки — 2018» проходит сегодня в Екатеринбурге в четвертый раз. В этом году на фестивале Ural Music Night будут представлены 103 музыкальные площадки. Для удобства навигации по площадкам можно воспользоваться мобильным приложением Ural Music Night, которое доступно для скачивания в PlayMarket и AppStore.
Ксения Нигамаева © «Вечерние Ведомости»
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