Свердловский суд снова не отдал колледжи РПЦ

Екатеринбургский экономико-технологический колледж Екатеринбургский экономико-технологический колледж

Екатеринбургский монтажный колледж Екатеринбургский монтажный колледж

Арбитражный суд Свердловской области в очередной раз отказал Русской православной церкви в удовлетворении иска к Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) — церковь требовала отдать ей здания трех учебных заведений в центре Екатеринбурга.Сейчас у Екатеринбургской епархии есть ровно месяц на то, чтобы в очередной раз обжаловать решение суда. Однако представители епархии пока не определились, будут ли они ещё раз это делать.Напомним, что епархия претендует на здание на проспекте Ленина, 13, где располагается Свердловский мужской хоровой колледж, и два здания на улице Декабристов, 58 и 83, которые занимают Екатеринбургский экономико-технологический колледж и Екатеринбургский монтажный колледж. МУГИСО категорически отказалось передавать эти объекты церкви. В прошлом году, после отказа министерства передать здания, епархия обратилась с иском в суд. Тогда суд отказался удовлетворить исковые требования епархии по передаче зданий, представители церкви не согласились с решением суда и обжаловали его. И вот, получили ещё один отказ.