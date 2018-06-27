Новости дня
18:41 | 29.06.2018
Проспект Ленина, 13. Здание Свердловского мужского хорового колледжа
Свердловский суд снова не отдал колледжи РПЦ
Сейчас у Екатеринбургской епархии есть ровно месяц на то, чтобы в очередной раз обжаловать решение суда. Однако представители епархии пока не определились, будут ли они ещё раз это делать.
Напомним, что епархия претендует на здание на проспекте Ленина, 13, где располагается Свердловский мужской хоровой колледж, и два здания на улице Декабристов, 58 и 83, которые занимают Екатеринбургский экономико-технологический колледж и Екатеринбургский монтажный колледж. МУГИСО категорически отказалось передавать эти объекты церкви. В прошлом году, после отказа министерства передать здания, епархия обратилась с иском в суд. Тогда суд отказался удовлетворить исковые требования епархии по передаче зданий, представители церкви не согласились с решением суда и обжаловали его. И вот, получили ещё один отказ.
© «Вечерние Ведомости»
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