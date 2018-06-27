«Атомстройкомплекс» уличили в строительстве высотки без разрешения

18:38 | 29.06.2018

Арбитражный суд Свердловской области привлек АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения) в виде наложения штрафа в размере 250 тысяч рублей. «Атомстройкомплекс» не стал отрицать факт совершения правонарушения.



С заявлением в суд о привлечении застройщика к ответственности обращался Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. В марте этого года в ходе визуального осмотра земельного участка с кадастровым номером 66:41:0502087:1358 установлено, что в границах улиц Павлодарской и Водоёмной (ЖК «Просторы», где строится 27-этажный жилой дом) разработан котлован, забиты сваи, организован строительный городок, складируются строительные материалы, ведётся монтаж башенного крана, осуществляются земляные работы по выемке грунта, площадка ограждена по периметру. В производстве работ по строительству объекта капитального строительства принимает участие строительная техника (самосвалы, экскаваторы, автокран).



Согласно предоставленным Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии сведениям, собственником земельного участка с кадастровым номером 66:41:0502087:1358 является АО «Корпорация «Атомстройкомплекс». Разрешение на строительство в ходе проведения административного расследования проверяющим не представлено и, по данным Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, не выдавалось.



В результате проверки Департаментом был сделан вывод о том, что АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» в период с неустановленного времени по 02.03.2018 допустило строительство объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на строительство.