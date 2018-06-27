Администрация Екатеринбурга подсчитала объем выпитого иностранцами

17:37 | 29.06.2018

Фото: kommersant.ru

Как сообщила председатель Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышова, иностранные болельщики, приехавшие в Екатеринбург на матчи ЧМ-2018, были приятно удивлены широким выбором ресторанов и кафе, работающих в уральской столице. В неменьшей степени поразили иностранных гостей и демократичные, разумеется в сравнении с родными для них странами, цены в этих заведениях.



«В дни чемпионата большим спросом у иностранных болельщиков пользовались прохладительные напитки. Так, в день проведения матча Мексика — Швеция только за пять часов иностранцами было выпито около 3 000 литров пенного напитка», — озвучила она подсчитанный администрацией города объём выпитого пива.



Напомним, матч между командами Мексики и Швеции прошел на «Екатеринбург Арене» вечером 27 июня. Победу одержала команда Швеции, но, учитывая предыдущие победы на ЧМ-2018, команда Мексики тоже вышла в плей-офф мундиаля. Отмечая этот двойной выход в 1/8 чемпионата, довольные болельщики всю ночь гуляли вместе.