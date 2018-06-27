Состоялась рабочая встреча Николая Цуканова с Игорем Холманских

17:05 | 29.06.2018

Фото: пресс-служба полпредства в УрФО

Сегодня новый полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов провел рабочую встречу с предыдущим полпредом Игорем Холманских.



В ходе встречи Цуканов и Холманских обсудили вопросы социально-экономической и общественно-политической ситуации в УрФО, задачи по реализации майского указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



Николай Цуканов поздравил Игоря Холманских с днем рождения, который Игорь Рюрикович отмечает сегодня.



Сегодня же Николай Цуканов провел ещё ряд рабочих встреч с руководителями силовых структур как региона, так и Уральского федерального округа. Встречи прошли с председателем Совета начальников органов ФСБ России в УрФО Александром Вяткиным, руководящим этой силовой структурой в Свердловской области, командующим войсками Центрального военного округа Александром Лапиным, командующим Уральским округом войск национальной гвардии Александром Поповым, начальником Управления службы специальной связи и информации ФСО России в УрФО Николаем Рябко и начальником ГУ МВД по Свердловской области Михаилом Бородиным.



Кроме того, состоялись встречи Николая Цуканова с руководителем Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергеем Кузьминым и председателем Избирательной комиссии города Екатеринбурга Ильей Захаровым.