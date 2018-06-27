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14:20 | 29.06.2018
Фото с личной страницы Ольги Богомазовой в «Фейсбуке»
Екатеринбургскую бизнесвумен засудили по заявлению партнеров
По мнению других учредителей ООО «Экологический фонд «Вода Евразии», Владимира Исакова и Венеры Кулик, Ольга Богомазова в срок до 30 марта 2017 года «не приняла решение о проведении очередного годового общего собрания участников по итогам 2016 года, а именно не осуществила действия по созыву и проведению общего собрания участников, в том числе не позднее чем за 30 дней до его проведения не уведомила каждого из участников заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, что привело к банкротству общества», — сказано в материалах дела (действительно, решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.12.2017 ООО «Экологический фонд «Вода Евразии» (ИНН 6670097944) признано банкротом, введена процедура конкурсного производства).
По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении №СЗ-04-ДЛ-17-15427/1020-1 от 26.12.2017 по ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ. Судья признал Ольгу Богомазову виновной в совершении административного правонарушения, назначив ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Кировского районного суда Екатеринбурга, впоследствии Ольга Богомазова обжаловала решение, однако 24 мая оно было оставлено без изменения.
Напомним, что персоной Ольги Богомазовой в последнее время интересуются силовики. Как мы уже сообщали, следственные органы заинтересовал транзит денежных средств, поступающих от МУП «Водоканал» Екатеринбурга на счета ООО «Экологический фонд «Вода Евразии». Уголовное дело возбуждено следственным отделом № 2 СУ УМВД по г. Екатеринбургу по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Статус Ольги Богомазовой в уголовном деле выяснить не удалось.
Предположительно, поступающими на предприятие денежными средствами Богомазова без ведома других участников общества распорядилась в своих интересах вместо того, чтобы производить расчеты с кредиторами, чем довела предприятие до банкротства. Именно эти сомнительные сделки ранее признал недействительными Арбитражный суд Свердловской области в деле о банкротстве ООО «Экологический фонд «Вода Евразии».
Кроме этого, в результате действий команды Богомазовой в кресле директора АО «Реагенты Водоканала» с рынка начал уходить признанный одним из наиболее качественных реагентов «Бопак-Е» (используется для очистки питьевой и сточных вод в Екатеринбурге и не только), а вместо него стал закупаться аналог, не всегда соответствующий требованиям. Это стало возможным после того, как в 2017 году путем ценового демпинга конкурс на заключение эксклюзивного трехлетнего контракта по поставке реагентов в МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга на сумму 1 млрд руб. выиграла одна из московских компаний.
Между тем есть мнение, что выигравшая конкурс компания не имеет собственных производственных мощностей, достаточных для выполнения такого существенного контракта, а поставляемый собственный продукт проигрывает по качественным характеристикам «Бопак-Е» и непригоден для использования в водном хозяйстве Екатеринбурга.
Таким образом, если в результате череды корпоративных конфликтов завод — производитель реагента марки «Бопак-Е» (АО «Реагенты Водоканала») не сможет обеспечить москвичей бесперебойными поставками, то Екатеринбург и близлежащие города ждет экологическая катастрофа.
По данному факту редакция veved.ru направляла запрос в прокуратуру Екатеринбурга, но ответ из надзорного ведомства несколько обескуражил. Так, за подписью заместителя прокурора Кировского района Екатеринбурга Артема Казанцева отмечается, что обращение возвращается заявителю «для восполнения недостающих сведений», хотя все известные факты были указаны в публикации.
Кроме этого, как пишет Артем Казанцев, «заявление поступило в прокуратуру в качестве нечитаемой ксерокопии», хотя редакция отправляла скан обращения, в котором отчетливо видны абсолютно все буквенные и цифровые знаки. Есть предположение, что ксерокопия вместо оригинала в Кировскую районную прокуратуру поступила уже из городской, однако данное обстоятельство должна устранять точно не редакция издания.
Также в ответе сообщается, что согласно сопроводительному письму о направлении обращения следует, что направлено 5 листов, хотя получено всего три, два из которых являются сопроводительными письмами к обращению. Что интересно, обращение было направлено всего на одном листе.
Есть предположение, что данная позиция силового ведомства связана с отдельными высокопоставленными чиновниками из числа сотрудников администрации губернатора, которые продолжают контролировать деятельность как МУП «Водоканал», так и АО «Реагенты Водоканала» через аффилированные с ними структуры.
© «Вечерние Ведомости»
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