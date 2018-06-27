Серовские выпускники окончили школу с украинским подтекстом

13:39 | 29.06.2018

В Серове в средней общеобразовательной школе № 22 выпускники 11-х классов получили грамоты об окончании учебного заведения с гербом и флагом Украины. В городском управлении образования отмечают, что школьникам уже выдали новые грамоты с российской символикой, а произошедшее называют ошибкой классного руководителя, «которую можно объяснить человеческим фактором». Между тем на грамоте стоит подпись не только классного руководителя Маховой М.В., но и директора школы Широких Т.Г., которая, вероятно, также допустила досадную ошибку. Будут ли педагоги привлечены к ответственности — неизвестно.