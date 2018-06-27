В Полевском поймали пенсионера-педофила. Он уже сознался в содеянном

12:38 | 29.06.2018

Сотрудники правоохранительных органов поймали в Полевском пенсионера-педофила, сообщили veved.ru информированные источники. По их данным, некто Николай Н. 1957 года рождения уже дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.



Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.



Напомним, что в настоящее время силовики также ведут розыск педофила в Екатеринбурге. Неизвестный мужчина днем 26 июня изнасиловал маленькую девочку в лифте многоэтажки на улице Павла Шаманова в микрорайоне Академический. Над раскрытием преступления работает усиленная следственно-оперативная группа.