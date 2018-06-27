В Екатеринбурге обокрали пациентов ГКБ № 23

12:30 | 29.06.2018

У пациентов екатеринбургской больницы № 23 украли личные вещи. Это произошло в ночь на 28 июня, когда пациенты спали под воздействием снотворного, передает «АиФ-Урал».



- На кадрах видео с камер наблюдения заметно, что по коридору прошелся какой-то мужчина в белом халате. Он зашел в несколько палат на втором и четвертом этажах, - рассказала супруга одного из пострадавших.



Пострадавшие написали заявление в полицию, ведется проверка.