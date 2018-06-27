Прокуратура через суд добивается газификации нескольких населенных пунктов в Свердловской области

12:00 | 29.06.2018

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Прокуратура Первоуральска через суд добивается газификации населенных пунктов.



По результатам проверки установлено, что концепцией развития территории городского округа Первоуральск на 2006–2010 годы предусмотрена подготовка проектной документации магистрального газопровода высокого давления поселок Новоуткинск — село Кузино — деревня Каменка — поселок Нижнее Село, а также непосредственно строительство газопровода.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, срок выполнения работ закончился еще в 2008 году, но населенные пункты не газифицированы.



В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию городского округа Первоуральск до 31 декабря 2020 года организовать подготовку проектной документации газопровода и его строительство.