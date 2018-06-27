В Каменске-Уральском ликвидировали игровой зал в помещении бывшего кафе

В ночь с 28 на 29 июня в городе Каменск-Уральский оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области совместно с общественниками из «Фонда гражданской безопасности» была пресечена деятельность незаконного игрового зала. Заведение было расположено в помещении бывшего кафе на первом этаже жилого дома № 86 по улице Алюминиевой.О работе объекта стало известно из оперативных источников. С начала этого года оперативники областного УЭБиПК уже дважды изымали отсюда оборудование, но несколько дней назад поступила информация о возобновлении деятельности. Только если в прошлые разы игорная деятельность была завуалирована под сделки по покупке-продаже векселей, то в этот раз в зале было обнаружено пять обычных игровых автоматов.Как рассказал корреспонденту veved.ru руководитель «Фонда гражданской безопасности» Дмитрий Чукреев, который принял участие в ликвидации игрового притона, внутрь пускали только проверенных клиентов, которые предварительно звонили охраннику по сотовому телефону, предупреждая о своем визите. Поэтому с первой попытки зайти в зал не удалось — как позже пояснит охранник, сработала «чуйка».В помещении находились девушка-администратор, охранник Вадим и трое посетителей.«Сотрудниками полиции изъято пять игровых автоматов — один обычный «Гаминатор» и четыре единицы оборудования в виде мобильных кейсов-чемоданчиков, которые крайне редко встречаются в залах. Отмечу, что ранее четырежды судимый охранник (за мошенничество, грабеж и дважды за сбыт наркотиков) отказался давать объяснения, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Впрочем, доказать факт осуществления игорной деятельности удастся и без него — в ходе проведения оперативных мероприятий удалось собрать достаточную доказательную базу для возбуждения уголовного дела», — говорит Дмитрий Чукреев.По его словам, позиция ОЭБиПК Каменска-Уральского выглядит несколько странной, учитывая, что в ситуацию пришлось вмешаться «командированным» из Екатеринбурга оперативникам областного УБЭП, которые сработали слаженно и профессионально.