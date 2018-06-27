«Яблоко» определилось с кандидатами на выборах в думу Екатеринбурга

11:29 | 29.06.2018

Накануне, 28 июня, региональный совет свердловского отделения партии «Яблоко» утвердил список кандидатов на выборах депутатов гордумы Екатеринбурга.



Как сообщил представитель партии Максим Петлин, всего в списке 57 человек. В тройку лидеров вошли депутаты гордумы Константин Киселев и Дмитрий Головин, а также заместитель председателя отделения партии Ирина Скачкова.



«Больше всего в нашей истории меня радует то, что мы находим компромиссы, сглаживаем острые углы и без истерик и скандалов движемся к намеченной цели. И именно это я считаю пока нашим самым большим достижением, надеюсь, что независимо от того, какие мы получим проценты, наш екатеринбургский опыт будет полезен всей стране», - написал Максим Петлин в Facebook.