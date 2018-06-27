В Первоуральске у должника арестовали автостоянку

В Первоуральске судебные приставы провели рейд совместно с инспекторами налоговой службы, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.Так, у одного из предпринимателей задолженность по земельному налогу составила порядка 200 тысяч рублей. В качестве обеспечительной меры у бизнесмена арестовали земельный участок, на котором располагается автостоянка.Отмечается, что после ареста имущества предприниматель погасил задолженность. Сейчас арест с имущества снят.Общий долг первоуральцев по налоговым платежам составил более 200 млн рублей. В ходе рейда вручено порядка 20 требований о погашении задолженности.