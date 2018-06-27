«Работы ведутся в хорошем темпе»: в Екатеринбурге проинспектировали качество ремонта дорог

10:32 | 29.06.2018

Представители администрации Екатеринбурга и регионального Общероссийского народного фронта объехали дороги, которые ремонтируются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».



Сейчас работы идут на 22 участках. Инспекция посетила улицы Уральскую, Блюхера, Шефскую, Новгородцевой, Сыромолотова, Высоцкого, Трактовую, Реактивную, а также участок от Сибирского тракта до УралНИИсхоза.



— В этом году в уральской столице ремонтируется 41 участок улично-дорожной сети общей площадью 870 тысяч квадратных метров. Работы ведутся в хорошем темпе. По финальному, верхнему слою асфальта мы скоро преодолеем рубеж в 50 % от планов, — отметил заместитель председателя Комитета благоустройства Екатеринбурга Виктор Юровицкий.



На данный момент работы практически завершены на 12 участках.