Временные трибуны «Екатеринбург Арены» начнут демонтировать в следующем году

09:59 | 29.06.2018

oblgazeta.ru

Демонтаж временных трибун «Екатеринбург Арены» начнется в 2019 году, когда будут получены средства, сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.



«В рамках концепции наследия указываются средства, которые будут направлены на демонтаж трибун в 2019 году. То есть демонтаж начнется в 2019 году, как только будут получены средства», — цитирует министра ТАСС.



Напомним, что трибуны планируют передать в один из городов Свердловской области, где есть футбольное поле.