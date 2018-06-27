Свердловские полицейские нашли злоумышленника, избившего шведского болельщика

22:32 | 28.06.2018

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Полицейским Екатеринбурга удалось найти мужчину, который избил футбольного болельщика из Швеции накануне вечером. В 19:00 по местному времени правонарушителя увезли на допрос.



Как сообщает свердловский эксперт в сфере правоохранительной деятельности, напавшим оказался 28-летний житель Екатеринбурга по имени Георгий, проживающий в центре города. Мужчина объяснил полицейским, что разозлился на шведа из-за того, что тот пролил на него пиво. Участник потасовки сознался в содеянном и даже готов принести свои извинения шведскому болельщику.



Однако приносить их некому — после драки швед в 5:00 утра улетел на родину. Будучи доставленным в одну из больниц Екатеринбурга с разорванной губой и пораненным носом, иностранец подумал, что госпитализация здесь платная, поэтому отказался от стационарной помощи и поспешил уехать в Кольцово.



Правоохранители уточняют, что конфликт произошёл уже после матча. «На самом стадионе никаких ЧП допущено не было. Все четыре мачта в Екатеринбурге прошли без эксцессов, благодаря в том числе четкой слаженной работе сотрудников полиции», — отмечает эксперт-силовик.



Напомним, минувшим вечером футбольный болельщик из Швеции пострадал в стычке с екатеринбуржцем. Бригада скорой помощи госпитализировала иностранца в одну из клиник Екатеринбурга, где пострадавшему «починили» нос и зашили губу.