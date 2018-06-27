Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил школьников, набравших 100 баллов на ЕГЭ

21:48 | 28.06.2018

http://www.ege.edu.ru/ru/

Сегодня Евгений Куйвашев поздравил 11-классников со всей Свердловской области с абсолютным результатом по ЕГЭ – 100 баллов получили 70 свердловских школьников.



«Вы доказали свое право войти в молодежную элиту страны, вы лучшие. Ваш успех подтвердил, что Средний Урал – один из регионов-лидеров по качеству образования и по условиям для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала молодежи», – поздравил выпускников губернатор.



Высший балл по ЕГЭ получили ученики как специализированных лицеев и гимназий Екатеринбурга, так и общеобразовательных школ в муниципалитетах, например, в Талицком и Ирбитском районах, Верхнем Тагиле. При этом двое из них заработали 100 баллов сразу по двум предметам – математике и информатике. По некоторым дисциплинам результаты пока еще неизвестны.



Евгений Куйвашев вручил выпускникам благодарственные письма и выразил надежду, что ребята после окончания вузов придут работать на уральские предприятия, в школы, больницы в качестве высококвалифицированных специалистов.