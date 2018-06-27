Первые подсчёты: за время ЧМ-2018 Екатеринбург посетили 100 тысяч человек

20:39 | 28.06.2018

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После вчерашнего матча Мексика — Швеция, который для Екатеринбурга стал финальным в череде июньских игр чемпионата мира по футболу, власти уральской столицы начали подводить итоги, сколько болельщиков посетили Екатеринбург в дни мундиаля. По данным областного департамента информполитики, с 15 по 27 июня город принял около 100 тысяч человек.



Ведомство отмечает, что в целом регион получил только положительные отзывы от иностранных гостей. Более всего посетители отметили работу фан-зоны в ЦПКиО им. Маяковского. В свою очередь губернатор региона Евгений Куйвашев выразил надежду на то, что и в дальнейшем Екатеринбург будет принимать иностранных гостей на таком же уровне. «Это была действительно серьезная командная работа и огромный опыт, который необходимо использовать при последующей организации не только спортивных, но и других мероприятий международного уровня», — отметил губернатор.



Напомним, вчера, 27 июня, на стадионе «Екатеринбург Арена» прошел последний матч ЧМ-2018. По итогам игры сборная Швеции обыграла футболистов из Мексики со счетом 3:0. 24 июня сыграли Япония и Сенегал (2:2), 21 июня — Перу и Франция (0:1), 15 июня — Египет и Уругвай (0:1).