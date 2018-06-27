В Екатеринбурге состоятся общественные слушания по вопросу благоустройства Шарташского лесопарка

19:17 | 28.06.2018

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Ровно через месяц, 27 июля, в Администрации Екатеринбурга состоятся общественные слушания по вопросу благоустройства лесопарка, расположенного на озере Шарташ. Известно, что данным вопросом чиновники решили заняться только после того, как ещё год назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокатился на велосипеде по замусоренной территории лесопарка.



Как заявил областной министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, в парке на Шарташе планируется создать спортивные площадки для активного отдыха взрослых и детей и другие локальные инфраструктурные объекты.



Отметим, первые планы по окультуриванию Шарташского леспопарка были обнародованы ещё летом прошлого года. После проведения открытого конкурса директором данной природной зоны стал бизнесмен Артур Зиганшин. Однако каким образом, в какие сроки и на чьи деньги будет реконструироваться парк, пока не ясно. Например, Зиганшин заявлял, что парк можно преобразить до 2020 года, а сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб уверен, что на это уйдёт 5 лет.