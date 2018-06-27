Руководство ККТ «Космос» в Екатеринбурге опровергло информацию о вчерашнем пожаре

18:50 | 28.06.2018

gosur.com

Руководство кино-концертного зала «Космос» в Екатеринбурге опровергло информацию о пожаре в здании, которая распространилась вчера вечером.



Минувшим вечером МЧС сообщило о пожаре в здании «Космоса», где в кулинарном блоке загорелся утеплитель. Подоспевшие к месту возгорания 12 пожарных машин с 70 спасателями оперативно ликвидировали огонь. Из здания были эвакуированы 40 человек, среди которых не оказалось пострадавших.



Сегодня выяснилось, что пожар произошёл не внутри «Космоса», а в соседнем здании бизнес-клуба «Глобус». Сам кинотеатр не пострадал и работает в обычном режиме.