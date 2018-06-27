Отели Екатеринбурга почти ничего не заработали на ЧМ-2018

18:32 | 28.06.2018

proekat.ru

Сразу после того, как в Екатеринбурге закончился вчерашний финальный матч между Мексикой и Швецией в рамках чемпионата мира по футболу, уральские отельеры решили отчитаться о доходах. Оказалось, что прибыль екатеринбургских гостиниц не превысила даже 10% по сравнению с другими периодами.



По словам члена правления Клуба отельеров Екатеринбурга Тамары Клишиной, в этом месяце, когда в уральской столице прошло четыре матча, прибыль отелей превысила прошлогодние показатели всего на 6%. Так, в этот раз городские отели были заполнены на 69%, а в июне 2017 года – на 63%. Такую неудачу специалисты объясняют тем, что во время ЧМ в отелях не было никого, кроме болельщиков – все бизнесмены перенесли свои дела либо в другие города, либо в те отели, которые не включались в рейтинг для подсчёта доходов.



Отельеры отмечают, что в пиковые дни стоимость номеров вырастала в три раза. То есть в среднем за сутки гостиницы брали около 10 тысяч рублей за номер. Однако очень больших доходов, на которые рассчитывали хозяева отелей, не было.