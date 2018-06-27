Река из кипятка потекла сегодня по улицам Екатеринбурга

17:55 | 28.06.2018

Фото: Пользователи группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте»

Сегодня днём кипятком затопило перекресток улиц Маяковского — Уральская в Екатеринбурге. Об этом сообщили местные жители в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», приложив к своим постам фотографии «горячего» потопа.



Судя по этим фотографиям, горячая река доходила автомобилям, ну сами знаете до куда, до середины колёс. Но если автомобили не способны отличать холодную воду от горячей, то пешеходам приходилось не легко, нужно было срочно искать пути обхода, успев убежать от горячей воды, дабы не обжечь ноги.



«Это результат гидравлических испытаний, которые сегодня проводятся в Пионерском поселке. Ограничений потребителей в горячей воде не будет», — поспешил успокоить жителей района ведущий специалист пресс-службы свердловского филиала «Т-Плюс» Дмитрий Бурдаков.



Жителям не остаётся ничего другого, кроме как поверить словам представителя энергокомпании, и надеяться, что в кранах их квартир горячая вода не исчезнет.