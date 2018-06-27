Свердловские «пенсионеры» избрали нового лидера

17:42 | 28.06.2018

Фото: http://www.uralinform.ru

Сегодня, 28 июня, председателем правления свердловского регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» был избран, как и ожидалось, депутат Законодательного собрания Евгений Зяблицев. Его кандидатуру рекомендовало Бюро Президиума Центрального совета партии. Об этом сообщает пресс-служба политической организации. Зяблицев пришел на место депутата Екатеринбургской городской думы Дмитрия Сергина, который решил избираться в новый созыв по спискам «Единой России».



Кроме этого, сегодня также был сформирован новый состав контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения.



В ближайших планах реготделения — участие в выборах депутатов Екатеринбургской городской думы. В партии уверены в преодолении пятипроцентного порога, необходимого для прохождения в парламент. Кандидаты в депутаты по партийным спискам и одномандатным округам будут выдвинуты на общем собрании, которое состоится не позднее 15 июля.