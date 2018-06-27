Дума Сысерти не смогла досрочно отправить своего председателя в отставку

17:38 | 28.06.2018

Как сообщает сысертская газета «Маяк», сегодняшнее заседание думы Сысертского городского округа было сорвано по причине отсутствия кворума, а соответственно, депутаты не смогли обсудить вопрос о досрочной отставке своего «шефа» — председателя думы Александра Карамышева.



«Заседания думы являются открытыми. Но заместитель председателя думы Александр Зырянов вышел с инициативой провести закрытое заседание думы. Собравшихся жителей попросту выставили за дверь. Председатель думы отказался впустить на заседание думы даже прокурора, который должен был выступить с информацией об уголовном деле», — сообщает газета.



Вопрос, внесённый заместителем Карамышева, о закрытии заседания поддержали большинство депутатов. После чего семь депутатов, инициировавших вопрос отставки председателя, покинули зал в знак протеста. Что тут же сделало оставшихся в зале заседаний 12 депутатов неправомочными: для правомочности заседания думы в зале должно находиться минимум 14 депутатов.



Как пояснил сам Карамышев нашим коллегам из Znak.com, позже (очевидно, задним числом, после начала скандала) он внес необходимые исправления в табель отпусков, деньги за неотработанное время с него удержали и никакого ущерба муниципалитет не понес.



Александр Карамышев полагает, что за возбуждением уголовного дела стоят его политические оппоненты, и считает, что до завершения следствия поднимать вопрос о его отставке преждевременно.